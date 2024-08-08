Украинские нотариусы переоформляют дома пропавших без вести на новых владельцев

На Украине появилась новая схема хищения имущества

В украинском городе Николаев некоторые нотариусы незаконно переоформляют недвижимость пропавших без вести на новых владельцев, сообщает РИА Новости, ссылаясь на подполье.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По данным источника, нотариусы, включая одну из местных сотрудниц, организовали филиалы в отелях "Никотель", "Владам" и "Урожай", где занимаются переоформлением документов на имущество пропавших лиц на других собственников.

"Николаевский нотариус и ее коллеги открыли филиалы в отелях Николаева "Никотель", "Владам" и "Урожай", где переоформляют документы на имущество с пропавших без вести на новых собственников"