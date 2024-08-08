В украинском городе Николаев некоторые нотариусы незаконно переоформляют недвижимость пропавших без вести на новых владельцев, сообщает РИА Новости, ссылаясь на подполье.
По данным источника, нотариусы, включая одну из местных сотрудниц, организовали филиалы в отелях "Никотель", "Владам" и "Урожай", где занимаются переоформлением документов на имущество пропавших лиц на других собственников.
"Николаевский нотариус и ее коллеги открыли филиалы в отелях Николаева "Никотель", "Владам" и "Урожай", где переоформляют документы на имущество с пропавших без вести на новых собственников"
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.