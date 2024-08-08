Как законно сэкономить на налогах? Дачники могут не платить налоги за сооружения, не являющимися капитальными

Дачники могут не платить налог за сооружения, не являющимися капитальными

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Юрист Глеб Подъяблонский в беседе с "Вечерней Москвой" напомнил, что дачники могут избежать уплаты дополнительного налога за сооружения, которые не считаются капитальными.

Фото: commons.wikimedia.org by Гульбувес, CC BY-SA 4.0

Например, если баня имеет каркасно-щитовую конструкцию и установлена на бетонных блоках, кадастровый инженер может признать её некатегорийным объектом, что освобождает владельца от налогообложения.

"Кадастровый инженер может выдать владельцу заключение, что этот объект не является капитальным сооружением и за него не требуется платить налоги".

Эксперт также отметил, что этот подход можно применить к верандам, беседкам и сараям на дачных участках.