Сбербанк выпустил новую жилищную программу кредитования

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сбербанк запускает новую программу кредитования под залог недвижимости для своих премиальных клиентов.

Программа доступна на платформе "Домклик" для клиентов, которые пользуются пакетами услуг Sber Private banking и "СберПервый".

Сумма кредита составляет от 10 до 60 миллионов рублей. При этом заём не должен превышать 60% от стоимости залога.

Недвижимость, которая выступает в качестве залога, остаётся в собственности клиента на весь срок кредитования, который может составлять от одного года до двадцати лет.

От заёмщика не требуется первоначальный взнос и подтверждение дохода.

Чтобы получить информацию о программе, необходимо авторизоваться на сайте domclick. ru с помощью SberID.