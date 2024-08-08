Ютящимся в тесных квартирках россиянам подсказали простейший способ визуального расширения пространства

Дизайнер посоветовала расширить тесное пространство глянцевыми поверхностями

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Дизайнер интерьера компании Bergenson Bjorn Елена Максимова раскрыла "Газете.Ru" простые способы визуального расширения пространства в маленьких помещениях.

Фото: Rawpixel is licensed under CC0

Один — очевидный и всем хорошо известный: светлые тона и глянцевые поверхности. "Например, можно поставить рядом с окном какой-либо светлый, глянцевый или зеркальный большой предмет: кресло, рабочий стол или непосредственно зеркало. За счёт отражения и световых рефлексов помещение будет казаться светлее и больше", — посоветовала собеседница издания.

Другой — правильное искусственное освещение. Его должны создавать несколько светильников простой формы — стеклянные, незамысловатые металлические, тканевые, максимально пропускающие свет. "Если есть возможность, можно подчеркнуть периметр помещения мягкой подсветкой — это визуально приподнимет потолок", — подсказала эксперт.

Ни в коем случае нельзя ограничиваться одним источником света на всё помещение.

"Важно хорошо продумать сценарии освещения и избегать варианта с одной огромной люстрой по центру. Её могут заменить несколько равномерно распределённых небольших встроенных или накладных светильников", – пояснила Елена Максимова.

"Таким образом можно организовать основной равномерный свет в помещениях без контрастных теней и проблем композиционного размещения массивных центральных светильников. При этом мы экономим высоту в помещении и визуально добавляем ему больше простора", — заключила она.

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