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Как создать идеальную зону отдыха в небольшой квартире: советы по организации

Как создать идеальную зону отдыха в небольшой квартире

1:06
Недвижимость

Владельцам небольших квартир часто не хватает уютной зоны для отдыха.

Как создать идеальную зону отдыха в небольшой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Дизайнер Юлия Тычино отмечает, что эта проблема особенно актуальна в больших семьях, где диван становится прерогативой только одного члена семьи, а остальные вынуждены устраиваться как получится.

К счастью, исправить ситуацию можно достаточно легко.

Для этого потребуется мягкий матрас (или подушки, на которых удобно сидеть) и хорошее освещение, которое может быть как естественным, так и искусственным.

Оптимальным вариантом для создания лаундж-зоны может стать подоконник, который также может выполнять роль места для чтения.

Представьте, как приятно будет устроиться здесь с любимой книгой и чашкой горячего чая, наблюдая за происходящим за окном между страницами.

Для дополнительного удобства можно установить стеллажи для книг по бокам от подоконника. Таким образом, вы не только решите проблему хранения книг, но и избавитесь от необходимости покидать комфортное место, чтобы взять другую книгу.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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