Как превратить балкон в стильное и функциональное пространство: 4 идеи для преобразования

Как превратить балкон в стильное и функциональное пространство

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вместо того чтобы использовать балкон или лоджию в качестве хранилища для ненужных вещей, попробуйте преобразовать это пространство в красивую и функциональную зону.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Юлия Тычино, дизайнер и эксперт, предлагает несколько вдохновляющих идей.

Зеленый уголок

Балкон идеально подходит для размещения растений. Здесь можно выращивать как декоративные, так и съедобные растения. Используйте не только горшки и ящики, но и плетеные корзины или контейнеры для сбора урожая и других продуктов.

Компактная гардеробная

Если вы хотите создать небольшую гардеробную, которая дополнит вашу спальню, установите на балконе шкаф-купе. Это освободит место в спальне и обеспечит удобное пространство для примерок. Зеркальные дверцы шкафа сделают примерки более комфортными и визуально увеличат пространство.

Детская игровая зона

Чтобы сохранить порядок и уют в основных комнатах, организуйте на балконе зону для игр и развлечений детей. Здесь можно разместить уголок для творчества, спортивные игрушки или мини-замок для игр.

Лаундж-зона

Для создания лаундж-зоны понадобятся барная стойка, высокие стулья и место для напитков. Постарайтесь оформить эту зону так, чтобы она отличалась от остальной квартиры и напоминала атмосферу ресторана или бара, чтобы вы могли расслабиться и отдохнуть от повседневной рутины.