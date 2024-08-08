Как превратить балкон в стильное и функциональное пространство: 4 идеи для преобразования

Вместо того чтобы использовать балкон или лоджию в качестве хранилища для ненужных вещей, попробуйте преобразовать это пространство в красивую и функциональную зону.
Юлия Тычино, дизайнер и эксперт, предлагает несколько вдохновляющих идей.
Зеленый уголок
Балкон идеально подходит для размещения растений. Здесь можно выращивать как декоративные, так и съедобные растения. Используйте не только горшки и ящики, но и плетеные корзины или контейнеры для сбора урожая и других продуктов.
Компактная гардеробная
Если вы хотите создать небольшую гардеробную, которая дополнит вашу спальню, установите на балконе шкаф-купе. Это освободит место в спальне и обеспечит удобное пространство для примерок. Зеркальные дверцы шкафа сделают примерки более комфортными и визуально увеличат пространство.
Детская игровая зона
Чтобы сохранить порядок и уют в основных комнатах, организуйте на балконе зону для игр и развлечений детей. Здесь можно разместить уголок для творчества, спортивные игрушки или мини-замок для игр.
Лаундж-зона
Для создания лаундж-зоны понадобятся барная стойка, высокие стулья и место для напитков. Постарайтесь оформить эту зону так, чтобы она отличалась от остальной квартиры и напоминала атмосферу ресторана или бара, чтобы вы могли расслабиться и отдохнуть от повседневной рутины.
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