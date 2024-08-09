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О темпах и причинах подорожания новостроек в Москве рассказали риелторы

Риелтор Сырцов сообщил, что московские новостройки выросли в цене
2:48
Недвижимость

За последние шесть месяцев стоимость новостроек в Москве значительно возросла. Средняя цена квадратного метра жилья в массовом сегменте увеличилась на 9,4 %, а в элитном — на 18,6 %.

Риелтор Сырцов сообщил, что московские новостройки выросли в цене
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В бизнес-классе рост средней стоимости квадратного метра составил 16,7 % (при увеличении площади на 3,3 %), в премиум-классе — 10,5 % (плюс 7,8 % к площади), в Новой Москве — 3,9 % (минус 0,1 % к площади).

По данным компании "Метриум", на московском рынке первичного жилья представлено 7 780 квартир и апартаментов в готовых корпусах из 197 комплексов. Их доля от общего объёма предложения составляет 11 %. Средняя стоимость квадратного метра в готовых новостройках составляет 509,8 тыс. рублей, в то время как строящиеся объекты оцениваются в среднем в 454,3 тыс. рублей за квадратный метр (на 10,9 % дешевле).

При этом средняя площадь квартир и апартаментов в сданных новостройках составляет 65,7 квадратных метров, а в строящихся — 52,7 квадратных метров (на 19,8 % меньше), пишет Газета.Ru.

По словам Руслана Сырцова, управляющего директора компании "Метриум", в небольших помещениях стоимость квадратного метра обычно выше, поэтому разница в ценах между готовыми и строящимися проектами становится ещё более заметной.

"Многие новостройки продолжают дорожать и после ввода в эксплуатацию. Комплекс с прогрессивной концепцией, развитой инфраструктурой, качественным благоустройством остается современным и широко востребованным еще на протяжении пяти-семи лет. В течение этого периода "квадрат" в таких "вчерашних новостройках" может продолжать дорожать на уровне, опережающем инфляцию", — отметил коммерческий директор MR Group Леонид Савков.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева добавляет, что решающим фактором роста цен на готовые новостройки является статус локации. По её словам, сложно добиться положительной динамики в устоявшихся районах, которые практически не меняются годами. Иная ситуация в новых премиальных локациях — их активное развитие ведёт к удорожанию уже построенных современных домов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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