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Как скрыть кондиционер в интерьере: 4 эффективных способа

Как скрыть кондиционер в интерьере

1:27
Недвижимость

Современная бытовая техника органично вписывается преимущественно в интерьеры, оформленные в стиле хай-тек или подобных ему.

Как скрыть кондиционер в интерьере
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

В классическом же интерьере даже такой привычный элемент, как телевизор, может нарушить гармонию пространства, не говоря уже о кондиционере.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась советами о том, как замаскировать сплит-систему, чтобы сохранить целостность интерьера.

Она предложила четыре способа решения этой задачи.

Самый простой способ
Многие бытовые приборы имеют белый цвет, который легко сочетается с другими оттенками и вписывается в любой интерьер. Чтобы скрыть сплит-систему, достаточно покрасить стену, на которой она установлена, в белый цвет.

Для творческих натур
Можно украсить блок кондиционера, расписав его красками, подбирая узоры, соответствующие рисунку на стене или стилю помещения.

Для тех, кто любит сложные решения
Сплит-систему можно скрыть за декоративной решеткой, аналогично тому, как прячут радиаторы отопления. Насколько этот вариант уместен — каждый решает сам.

И, наконец, последний вариант
Сочетание функциональности и эстетики — разместите рядом с кондиционером полки или стеллажи и украсьте их оригинальными предметами, чтобы отвлечь внимание от техники.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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