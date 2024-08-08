Как сэкономить место в маленькой ванной: советы дизайнера

Не всем посчастливилось жить в просторных квартирах с большими ванными комнатами: многие вынуждены ютиться в небольших жилищах с такими же компактными ванными.
Разместить в таких условиях все необходимое — сантехнику, раковину, стиральную машину — бывает настолько сложно, что иногда стиральную машину приходится переносить в прихожую или на кухню.
Дизайнер Юлия Тычино поделилась рекомендациями, которые помогут грамотно оптимизировать пространство в таких помещениях.
Расположение стиральной машины под раковиной
Конечно, потребуется определенный бюджет для того, чтобы заменить старую раковину и перепланировать трубы под новую компактную модель.
Однако это вложение оправдано: по завершении работ вы сможете разместить стиральную машину под раковиной, сэкономив до 30 % пространства в ванной комнате.
Скандинавская еврованная
В европейских, особенно скандинавских, ванных комнатах нередко душ располагается почти над унитазом, а слив находится в центре помещения.
Если такой открытый вариант вам не по душе, можно использовать душевую шторку.
Подвесной унитаз
Этот унитаз крепится к стене, что позволяет сэкономить место за счет отсутствия напольного бачка и облегчает уборку.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.