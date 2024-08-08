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Как организовать хранение на балконе: советы по выбору шкафов и стеллажей

Как организовать хранение на балконе

2:06
Недвижимость

Балкон в квартире, особенно если он небольшой, часто превращается в склад для нужных и не очень вещей.

Как организовать хранение на балконе
Фото: Unsplash by Yoann Boyer, PDM

Дизайнер Юлия Тычино советует избегать хаотичного захламления лоджии и предлагает организовать там стильное и функциональное хранение.

Отдельностоящий шкаф
Первое, что приходит на ум при выборе места для хранения, — это шкаф. Он практичен, удобен и может быть установлен на балконе даже после завершения ремонта, если изначально такое решение не планировалось.

Шкаф-купе будет ещё более удачным вариантом, так как он экономит пространство, что особенно важно в ограниченных условиях. Однако, если конфигурация балкона позволяет свободно открывать дверцы, можно выбрать и традиционный распашной шкаф.

Независимо от типа шкафа, который вы выберете, он станет удобным местом для хранения громоздких предметов, таких как пылесос, швабра с ведром и другие редко используемые вещи.

Встроенный шкаф
В отличие от отдельно стоящего, встроенный шкаф нужно планировать ещё на стадии ремонта.

Его главное преимущество — возможность максимально эффективно использовать доступное пространство. Если шкаф займёт всё отведённое под него место от пола до потолка, будет оснащён механизмом push-to-open и лишён яркой фурнитуры, он гармонично впишется в интерьер и станет почти незаметным.

Стеллаж
Если вы не хотите загромождать небольшой балкон массивным шкафом с дверцами, рассмотрите возможность установки стеллажа в качестве системы полок.

Стеллаж выглядит легче и воздушнее, но требует продуманной организации, так как всё будет на виду. Он не подойдёт для хранения консервации, бытовой химии и инструментов, но станет отличным местом для игрушек, книг, комнатных растений или красивой посуды.

Вместо стеллажа также можно установить открытый угловой шкаф, который будет идеальным решением, если остекление балкона доходит до стены.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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