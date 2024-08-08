Как организовать хранение на балконе: советы по выбору шкафов и стеллажей

Как организовать хранение на балконе

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Балкон в квартире, особенно если он небольшой, часто превращается в склад для нужных и не очень вещей.

Фото: Unsplash by Yoann Boyer, PDM

Дизайнер Юлия Тычино советует избегать хаотичного захламления лоджии и предлагает организовать там стильное и функциональное хранение.

Отдельностоящий шкаф

Первое, что приходит на ум при выборе места для хранения, — это шкаф. Он практичен, удобен и может быть установлен на балконе даже после завершения ремонта, если изначально такое решение не планировалось.

Шкаф-купе будет ещё более удачным вариантом, так как он экономит пространство, что особенно важно в ограниченных условиях. Однако, если конфигурация балкона позволяет свободно открывать дверцы, можно выбрать и традиционный распашной шкаф.

Независимо от типа шкафа, который вы выберете, он станет удобным местом для хранения громоздких предметов, таких как пылесос, швабра с ведром и другие редко используемые вещи.

Встроенный шкаф

В отличие от отдельно стоящего, встроенный шкаф нужно планировать ещё на стадии ремонта.

Его главное преимущество — возможность максимально эффективно использовать доступное пространство. Если шкаф займёт всё отведённое под него место от пола до потолка, будет оснащён механизмом push-to-open и лишён яркой фурнитуры, он гармонично впишется в интерьер и станет почти незаметным.

Стеллаж

Если вы не хотите загромождать небольшой балкон массивным шкафом с дверцами, рассмотрите возможность установки стеллажа в качестве системы полок.

Стеллаж выглядит легче и воздушнее, но требует продуманной организации, так как всё будет на виду. Он не подойдёт для хранения консервации, бытовой химии и инструментов, но станет отличным местом для игрушек, книг, комнатных растений или красивой посуды.

Вместо стеллажа также можно установить открытый угловой шкаф, который будет идеальным решением, если остекление балкона доходит до стены.