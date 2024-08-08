Как добавить яркость в нейтральный интерьер: советы от дизайнера

Как добавить яркость в нейтральный интерьер

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие уже убедились, что нейтральный интерьер — это один из лучших вариантов для оформления жилого пространства. Он всегда актуален, прекрасно смотрится и положительно влияет на психическое здоровье.

Фото: Pexels by Marina Leonova, PDM

Однако, как отмечает эксперт по дизайну Юлия Тычино, у такого стиля есть один недостаток: он может показаться слишком однообразным.

Чтобы этого избежать, нужно находить способы добавить интерьеру яркости.

Что для этого нужно сделать:

Разнообразие фактур

Обратите внимание на интересные решения, которые сохраняют нейтральность стиля. Например, в этом сезоне популярно рифленое стекло. Текстурные элементы могут быть представлены натуральным деревом, керамикой, камнем и другими природными материалами. Также мебель способна внести свою текстурную нотку.

Антиквариат с историей

Не обязательно выбирать дорогие антикварные предметы. Можно использовать старинные вещи с винтажной эстетикой. Они добавят интерьеру глубины и уникальности.

Акцентный элемент

Это может быть необычная люстра, оригинальный торшер, дизайнерская мебель или даже пианино или старинный сундук. Такой предмет станет ярким акцентом, который оживит спокойный нейтральный интерьер.

Подбор правильных цветов

Не ограничивайтесь только белыми и коричневыми оттенками. Важно выбирать цвета, которые встречаются в природе, чтобы интерьер сохранял свою нейтральность, но при этом был более разнообразным.