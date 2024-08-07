Владимир Путин отметил, что строительная отрасль успешно развивается

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Президент Владимир Путин подчеркнул, что строительная отрасль в России переживает период активного развития. За первые семь месяцев текущего года было введено в эксплуатацию 61,5 миллиона квадратных метров жилья. Это свидетельствует о положительной динамике в строительной сфере.

Фото: Flickr by Chris, CC BY 2.0

Согласно планам, за год планируется построить не менее 100 миллионов квадратных метров жилья. С января по июль текущего года в России было введено в эксплуатацию на 2% больше жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что население проявляет доверие к строительной отрасли и вкладывает средства в жильё. Общий объём инвестиций в строительство составил 4,3 триллиона рублей.

На различных стадиях строительства в России находится 165 миллионов квадратных метров жилья, что на 7% больше, чем в июле прошлого года. Кроме того, наблюдается рост объёмов индивидуального жилищного строительства на 23%.