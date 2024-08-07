Президент Владимир Путин подчеркнул, что строительная отрасль в России переживает период активного развития. За первые семь месяцев текущего года было введено в эксплуатацию 61,5 миллиона квадратных метров жилья. Это свидетельствует о положительной динамике в строительной сфере.
Согласно планам, за год планируется построить не менее 100 миллионов квадратных метров жилья. С января по июль текущего года в России было введено в эксплуатацию на 2% больше жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что население проявляет доверие к строительной отрасли и вкладывает средства в жильё. Общий объём инвестиций в строительство составил 4,3 триллиона рублей.
На различных стадиях строительства в России находится 165 миллионов квадратных метров жилья, что на 7% больше, чем в июле прошлого года. Кроме того, наблюдается рост объёмов индивидуального жилищного строительства на 23%.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.