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Владимир Путин отметил, что строительная отрасль успешно развивается

1:08
Недвижимость

Президент Владимир Путин подчеркнул, что строительная отрасль в России переживает период активного развития. За первые семь месяцев текущего года было введено в эксплуатацию 61,5 миллиона квадратных метров жилья. Это свидетельствует о положительной динамике в строительной сфере.

Владимир Путин отметил, что строительная отрасль успешно развивается
Фото: Flickr by Chris, CC BY 2.0

Согласно планам, за год планируется построить не менее 100 миллионов квадратных метров жилья. С января по июль текущего года в России было введено в эксплуатацию на 2% больше жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что население проявляет доверие к строительной отрасли и вкладывает средства в жильё. Общий объём инвестиций в строительство составил 4,3 триллиона рублей.

На различных стадиях строительства в России находится 165 миллионов квадратных метров жилья, что на 7% больше, чем в июле прошлого года. Кроме того, наблюдается рост объёмов индивидуального жилищного строительства на 23%.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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