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Эксперты дают прогнозы развития рынка недвижимости после роста ставок по ипотеке

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Недвижимость

В ближайшие месяцы первичный и вторичный рынки жилья в России, вероятно, будут стагнировать, а спрос на недвижимость снизится. Это связано с завершением программы льготной ипотеки с господдержкой, которая действовала до 1 июля 2024 года. Кроме того, Центробанк повысил ключевую ставку до 18%, что сделало ипотеку менее доступной.

Эксперты дают прогнозы развития рынка недвижимости после роста ставок по ипотеке
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

Высокая ключевая ставка и сложности с получением ипотеки приводят к снижению спроса на жильё. Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе цены на новостройки будут стагнировать. На вторичном рынке цены на жильё пока не будут расти.

В ближайшие месяцы спрос на жильё не будет увеличиваться, что может заставить застройщиков снижать цены. Рынок жилья адаптируется к новым условиям и будет перестраиваться.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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