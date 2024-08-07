Эксперты дают прогнозы развития рынка недвижимости после роста ставок по ипотеке

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ближайшие месяцы первичный и вторичный рынки жилья в России, вероятно, будут стагнировать, а спрос на недвижимость снизится. Это связано с завершением программы льготной ипотеки с господдержкой, которая действовала до 1 июля 2024 года. Кроме того, Центробанк повысил ключевую ставку до 18%, что сделало ипотеку менее доступной.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

Высокая ключевая ставка и сложности с получением ипотеки приводят к снижению спроса на жильё. Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе цены на новостройки будут стагнировать. На вторичном рынке цены на жильё пока не будут расти.

В ближайшие месяцы спрос на жильё не будет увеличиваться, что может заставить застройщиков снижать цены. Рынок жилья адаптируется к новым условиям и будет перестраиваться.