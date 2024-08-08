Уют и комфорт: как выбрать хороший ковер для дома

Советы, как выбрать ковер для дома

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Издавна принято считать, что лучшие ковры — это турецкие. Несомненно, турецкий ковер украсит любой интерьер, так как он славится своей уникальностью и оригинальностью дизайна.

Фото: www.flickr.com by Николас Бабаян, CC BY-SA 2.0

Считается, что турецкий ковер — это признак хорошего вкуса, пример стиля, финансового благополучия и достатка.

Какая ковровая основа лучше

Для спален, детских комнат и других домашних помещений, где нужно создать уютную атмосферу и требования к износостойкости низкие, лучшей основой для ковролина будет искусственный войлок или джут, а также текстиль. Они обеспечат хорошую теплоизоляцию и акустический комфорт.

На каком ковре не видно грязи

Обратите внимание, что на темном, однотонном ковре (голубом, черном или шоколадном) хорошо видны легкие загрязнения, пыль и разводы. На светлом ковре белого или пастельного цвета легко видна грязь и темный мусор.

Какие ковры не собирают пыль

Недорогой вариант — синтетический безворсовый ковер, который к тому же прост в уходе. Важным свойством этого ковролина является то, что он вообще не собирает пыль.