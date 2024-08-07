Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрос на бани в России резко вырос в первом полугодии 2024 года
Выручка Apple выросла на 5% благодаря сильным продажам iPad
В Турции найдены 47 древних гробниц
Как вырастить и сберечь лук на протяжении всего года
При атаке ВСУ на Курскую область погиб отец футболиста "Авангарда"
Творожный пирог: готовится очень быстро и просто с любыми сезонными ягодами
Как прогревание феном улучшает эффективность маски для волос?
Adults Only: отели для отдыха вдвоём — советы эксперта
Фигуристы из РФ требуют в CAS, чтобы сборные США и Японии не награждали
Новый тренд в недвижимости: почему все покупают квартиры без ремонта?

Россияне всё чаще покупают квартиры без отделки

0:44
Недвижимость

По данным акционера и управляющего партнера ГК "Основа" Олега Колченко, более 60% квартир и апартаментов в новостройках бизнес-класса продаются без отделки.

Россияне всё чаще покупают квартиры без отделки
Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, PDM

Об этом он рассказал "Газете.Ru".

За последний год этот показатель вырос более чем на 5%. Основной причиной Колченко назвал стремление покупателей уменьшить итоговую стоимость жилья на фоне роста ипотечных ставок.

Покупатели, выбирающие квартиры без отделки, предпочитают самостоятельно копить на ремонт в первые годы после приобретения недвижимости. Для этого они используют траншевые и аккредитивные кредиты с минимальными платежами в начальный период.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ

Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.

В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Последние материалы
Выручка Apple выросла на 5% благодаря сильным продажам iPad
Россияне всё чаще покупают квартиры без отделки
В Турции найдены 47 древних гробниц
Как вырастить и сберечь лук на протяжении всего года
При атаке ВСУ на Курскую область погиб отец футболиста "Авангарда"
Творожный пирог: готовится очень быстро и просто с любыми сезонными ягодами
Как прогревание феном улучшает эффективность маски для волос?
Adults Only: отели для отдыха вдвоём — советы эксперта
Фигуристы из РФ требуют в CAS, чтобы сборные США и Японии не награждали
Количество установок "VK видео" в начале августа увеличилось в 4,5 раза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.