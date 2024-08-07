Новый тренд в недвижимости: почему все покупают квартиры без ремонта?

По данным акционера и управляющего партнера ГК "Основа" Олега Колченко, более 60% квартир и апартаментов в новостройках бизнес-класса продаются без отделки.
Об этом он рассказал "Газете.Ru".
За последний год этот показатель вырос более чем на 5%. Основной причиной Колченко назвал стремление покупателей уменьшить итоговую стоимость жилья на фоне роста ипотечных ставок.
Покупатели, выбирающие квартиры без отделки, предпочитают самостоятельно копить на ремонт в первые годы после приобретения недвижимости. Для этого они используют траншевые и аккредитивные кредиты с минимальными платежами в начальный период.
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