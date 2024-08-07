Выгодно ли сейчас покупать квартиру? Советы от топового эксперта

Барсуков: цены на недвижимость не упадут

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по недвижимости и член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков прокомментировал резкое снижение объёма продаж московских новостроек и дал советы по покупке недвижимости после отмены льготной ипотеки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Продажи новостроек в Москве и области в июле сократились на 40% по сравнению с июнем и на 18% по сравнению с прошлым годом, пишет "Рамблер".

В Подмосковье продажи упали на 50%, до 3,4 тысяч сделок, а в старой Москве — на 31%, до 4,9 тысяч сделок. Выручка застройщиков за месяц сократилась на 30%, до 185,3 млрд рублей.

Барсуков отметил, что падение было ожидаемым, но меньше, чем прогнозировалось. Июньские рекордные продажи исказили последующую статистику, так как спрос переместился на июнь из-за ожиданий изменений в льготной ипотеке.

"Я бы порекомендовал брать короткие депозиты — на два-три месяца, которые потом можно будет продлевать", — сказал эксперт.

Планирующим покупку жилья специалист посоветовал не рассчитывать на снижение цен в ближайшем будущем.