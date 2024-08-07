Рынок недвижимости в Москве столкнулся с масштабным кризисом

После отмены льготной ипотеки продажи новостроек в Москве упали на 40%. Сильнее всего это отразилось на спросе в Подмосковье (-50%), Новой Москве (-41%) и Старой Москве (-31%).
Выручка застройщиков столичного региона в июле 2024 года сократилась на 30%. Спрос на новостройки после отмены программы льготной ипотеки в Московской области упал на 50%.
В то же время цены на строящееся жильё в столичном регионе выросли на 8% в июле 2024 года. Доля сделок с ипотекой в Московском регионе сократилась на 12 процентных пунктов.
Основной причиной снижения продаж стало уменьшение доступности ипотеки для покупателей.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.