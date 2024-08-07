Рынок недвижимости в Москве столкнулся с масштабным кризисом

Рынок недвижимости в Москве рухнул после отмены льготной ипотеки

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После отмены льготной ипотеки продажи новостроек в Москве упали на 40%. Сильнее всего это отразилось на спросе в Подмосковье (-50%), Новой Москве (-41%) и Старой Москве (-31%).

Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик, CC BY-SA 3.0

Выручка застройщиков столичного региона в июле 2024 года сократилась на 30%. Спрос на новостройки после отмены программы льготной ипотеки в Московской области упал на 50%.

В то же время цены на строящееся жильё в столичном регионе выросли на 8% в июле 2024 года. Доля сделок с ипотекой в Московском регионе сократилась на 12 процентных пунктов.

Основной причиной снижения продаж стало уменьшение доступности ипотеки для покупателей.