Краткий обзор ипотечных программ ИЖС на 2024 год

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Как построить частный дом по ипотеке в 2024 году?

1:18
Недвижимость

Рынок ипотеки в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России активно развивается. За первое полугодие 2024 года ипотечные заёмщики получили на строительство индивидуальных домов более 380 миллиардов рублей.

Как построить частный дом по ипотеке в 2024 году?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сегодня все крупные банки предлагают ипотечные программы для покупки и строительства частных домов. Ставки по ипотеке на ИЖС зависят от ключевой ставки Центрального банка и находятся на высоком уровне: около 19,95% годовых на покупку готового дома и 19,47% — на строительство.

Условия и требования по рыночной ипотеке различаются в зависимости от банка. Обычно первый взнос составляет от 20 до 30% от стоимости дома.

Льготные программы на ИЖС предлагают более выгодные ставки — от 2% до 6% годовых. Однако они имеют свои ограничения по сумме кредита, целям и адресатам.

Кроме того, в некоторых регионах действуют специальные ипотечные программы для молодых специалистов, учителей и медицинских работников. Они предоставляют дополнительные льготы на покупку и строительство жилья.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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