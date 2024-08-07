Краткий обзор ипотечных программ ИЖС на 2024 год

Рынок ипотеки в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России активно развивается. За первое полугодие 2024 года ипотечные заёмщики получили на строительство индивидуальных домов более 380 миллиардов рублей.
Сегодня все крупные банки предлагают ипотечные программы для покупки и строительства частных домов. Ставки по ипотеке на ИЖС зависят от ключевой ставки Центрального банка и находятся на высоком уровне: около 19,95% годовых на покупку готового дома и 19,47% — на строительство.
Условия и требования по рыночной ипотеке различаются в зависимости от банка. Обычно первый взнос составляет от 20 до 30% от стоимости дома.
Льготные программы на ИЖС предлагают более выгодные ставки — от 2% до 6% годовых. Однако они имеют свои ограничения по сумме кредита, целям и адресатам.
Кроме того, в некоторых регионах действуют специальные ипотечные программы для молодых специалистов, учителей и медицинских работников. Они предоставляют дополнительные льготы на покупку и строительство жилья.
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