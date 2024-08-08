Девелопер объяснил, почему россияне всё чаще покупают новые квартиры без отделки

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Девелопер Колченко: покупая жильё без отделки, россияне хотят сэкономить

1:23
Недвижимость

Более 60 % квартир и апартаментов в новостройках бизнес-класса продаются без отделки. За прошедший год этот процент увеличился более чем на 5 %. Об этом сообщил Олег Колченко, акционер и управляющий партнёр ГК "Основа".

Девелопер Колченко: покупая жильё без отделки, россияне хотят сэкономить
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

По его словам, основная причина такой тенденции — стремление покупателей снизить общую стоимость жилья из-за роста цен на ипотеку.

"При этом популярными стали траншевые и аккредитивные кредиты с символическими платежами в первые годы выплат, позволяющие накопить сумму на самостоятельный ремонт", — отметил Колченко, которого цитирует Газета.Ru.

Согласно данным ГК "Основа" и "Метриум", в июне 2024 года из 33 тысяч лотов без отделки в новостройках Москвы, доступных для продажи, 13 тысяч или 40 % приходилось на объекты бизнес-класса. В Новой Москве таких предложений было 9,8 тысяч (30 %). В массовом сегменте продавалось 5,8 тысяч квартир и апартаментов без отделки (18 %), в премиум-классе — 3,3 тысячи (10 %), а в высокобюджетных комплексах — около 880 (2 %).

Исследование проводилось в августе 2024 года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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