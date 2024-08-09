В тиктоке найден бомбезный способ визуального расширения любой тесной комнаты

Гуру DIY посоветовала реечные панели для визуального расширения маленьких комнат

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если у вас есть небольшая комната, которую вы хотите преобразить, гуру DIY только что поделилась гениальным лайфхаком — его нашла Daily Express.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Шан, известная как we_built_our_home в TikTok, недавно поделилась видео, в котором показала, как создать иллюзию гораздо большего пространства. По её словам, всё, что нужно сделать — это раздобыть несколько реечных стеновых панелей.

"Эти реечные панели во всю стену создают оптическую иллюзию большей площади в небольшом пространстве. Дополнительная текстура и структура образуют интересный фон для вашей мебели и аксессуаров", — заявила тиктокерка.

"Их очень легко устанавливать. Это заняло у меня буквально несколько минут, так что воспользуйтесь этим советом", — добавила она.

Видео набрало 21 тысячу просмотров и массу одобрительных комментариев. Пользователи признаются, что восхищены результатом.

"Выглядит потрясающе", — написал один.

"Ух ты. Эта комната выглядит потрясающе. Вы проделали такую ​​хорошую работу", — похвалил другой.

"Я действительно хочу это сделать, но мой дом — бывший муниципальный, и стены неровные, так что в итоге у меня получатся косые торцы", — посетовал третий.