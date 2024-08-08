В Госдуме ополчились против дешёвой ипотеки — выступают за запрет ставок ниже 18%

Вице-спикер ГД Чернышов попросил Набиуллину запретить ипотеку по ставке ниже ключевой

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил главу Банка России Эльвиру Набиуллину ввести запрет на выдачу ипотеки по ставке ниже ключевой, которая сегодня составляет 18%, пишут в среду "Известия",

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Газета ознакомилась с письмом парламентария, в котором он мотивирует своё предложение. По словам автора, некоторые банки предлагают своим клиентам ипотечные кредиты под 8-10% с расчётом на реструктуризацию через пять лет.

Однако в случае роста ключевой ставки они, скорее всего, повысят платежи, полагает народный избранник. "Данная практика вызывает серьёзную озабоченность, так как напоминает схему с выдачей ипотеки в долларах США и в евро, что в своё время привело к формированию в нашей стране тысяч заёмщиков, оказавшихся неспособными расплатиться по долгам после резкого скачка валютного курса. Мы все помним, к каким негативным социальным и экономическим последствиям привела та ситуация", — указывает он.

Такая схема подразумевает отказ заёмщика от своего базового права на фиксацию ставки до окончания выплаты кредита, а значит, он берёт на себя все риски колебаний на финансовом рынке. Это чревато ростом числа дефолтов по кредиту с последующей потерей недвижимости или залога.

Ипотека с низким процентом — затея крайне рискованная, подтвердили в ЦБ. Там, однако, не видят необходимости каких-то специальных запретов, полагая достаточным Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который вступит в силу с 2025 года.