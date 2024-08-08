Опровергнуто взрывное подорожание съёмных квартир в Москве осенью

Риелтор Барсуков предупредил о подорожании аренды жилья в Москве на 10–20%

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Осенью аренда жилья в Москве подорожает на 10-20% — таким прогнозом поделился с "Ридусом" член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

"Спрос на съёмное жильё увеличился в связи с ростом ипотечных ставок. Очень много людей не в состоянии сегодня купить собственное жильё, поэтому предпочитают съёмные квартиры. Отсюда и повышение цен", — объяснил он.

Он не ожидает, однако, значительного или резкого подорожания аренды. "Как правило, подобные прогнозы основаны на анализе спроса. Они не учитывают предложение. Дело в том, что люди, которые хотели продать квартиры, массово отказываются от данной затеи и уходят в аренду, которая сейчас дорожает. Получается некое уравновешивание. Безусловно, спрос увеличился, но и предложение не стоит на месте и тоже растёт", — заключил собеседник издания.

Ранее "Миэль" сообщил о подорожании аренды жилья по итогам июля на 4%.