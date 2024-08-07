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Частые ошибки при ремонте квартиры-студии: советы эксперта

Как избежать ошибок при ремонте квартиры-студии

1:41
Недвижимость

Студия обычно представляет собой небольшую по площади квартиру с минимальным количеством стен и перегородок. Владельцы такого жилья ощущают свободу и простор, но при этом сталкиваются с рядом сложностей при ремонте, требующих нестандартных решений для зонирования пространства.

Как избежать ошибок при ремонте квартиры-студии
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Дизайнер Юлия Тычино рассказала о самых распространенных ошибках при ремонте квартиры-студии и дала советы по их предотвращению.

Перенос санузла и ванной на значительное расстояние от стояка
Если вам не нравится текущее расположение ванной комнаты, вы можете переместить её в другой угол квартиры, например, поближе к окну, или даже установить ванну посреди жилой комнаты. Однако это требует согласования перепланировки, прокладки труб через всю квартиру, подъема полов и возведения дополнительных конструкций. К тому же, вместо мощного потока воды из крана может течь слабая струйка.

Полное избавление от стен
Объединить гостиную, столовую и кухню можно без проблем, создавая единую зону, не нарушая приватности. Однако спальня и детская комнаты должны оставаться отдельными. Если снести все стены, чтобы максимально использовать площадь, можно забыть о личных границах. Штора или перегородка не смогут создать пространство, где можно спрятаться и побыть в одиночестве.

Расположение двери в ванную комнату в гостиной
Какую бы планировку вы ни выбрали, важно помнить одно правило: путь из спальни в санузел должен быть коротким и не проходить через гостиную или столовую.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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