Эксперт раскрыла секреты экономии на строительных материалах без ущерба качеству

Как сэкономить на ремонте квартиры

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Процесс ремонта многие владельцы квартир описывают как страшный и неприятный, главным образом из-за значительных финансовых затрат.

Фото: commons.wikimedia.org by K-spring, CC BY-SA 3.0

Но есть и хорошие новости: дизайнер Юлия Тычино поделилась советами о том, как сэкономить на строительных материалах без потери качества.

Обсудите с строителями

Сначала поговорите с рабочими, которые будут заниматься ремонтом. Вполне возможно, что у них есть связи с поставщиками или магазинами, что позволяет им приобретать материалы со скидкой.

Покупайте оптом

Если первый вариант не сработал, придется отправиться за покупками самостоятельно. При покупке строительных материалов оптом можно сэкономить до 20% от их стоимости, а также на доставке.

Выбирайте отечественного производителя

Иногда отечественные производители предлагают материалы и оборудование, которые не уступают зарубежным брендам. Чтобы не ошибиться в выборе, проконсультируйтесь с экспертами и изучите отзывы реальных покупателей.

Ищите акции и распродажи

Обычно люди начинают ремонт весной или летом, поэтому в несезон, осенью и зимой, магазины строительных материалов предлагают значительные скидки. Кроме того, многие бригады рабочих также снижают свои расценки в этот период.