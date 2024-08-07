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Эксперт рассказал, как вдохнуть новую жизнь в кухонный интерьер с помощью простых предметов

Топ-5 идей для обновления кухни

Недвижимость

Обновление интерьера не обязательно требует глобального и дорогостоящего ремонта. Важно, чтобы в доме было уютно, комфортно и привлекательно.

Топ-5 идей для обновления кухни
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, PDM

Часто обновить интерьер кухни можно с помощью небольших, но полезных деталей.

Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино поделилась, какие предметы помогут освежить кухонный интерьер.

Разделочные доски
Для украшения интерьера лучше использовать доски из натурального дерева. Не обязательно выбирать редкие породы — акация, вишня, орех или клен также имеют красивую текстуру.

Кухонные полотенца
Полотенца должны быть чистыми и аккуратными. Для их хранения подойдут стильные аксессуары, такие как длинные подвесы или интересные крючки, но лучше избегать пластиковых вариантов.

Зелень
Цветы и интерьерные растения прекрасно смотрятся на кухне. Однако полезнее будет выращивать ароматные травы или устроить мини-огород на подоконнике.

Светильники
Совмещение красоты и пользы — повесьте светильники над обеденным столом и рабочей зоной.

Посуда
Посуда может использоваться не только по прямому назначению, но и как элемент декора. Важно выбирать предметы, гармонирующие со стилем интерьера. Это могут быть расписные тарелки, вазы или наборы стеклянных емкостей для хранения круп.

Главное, чтобы все предметы гармонично сочетались между собой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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