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Как превратить открытый балкон в функциональное и уютное пространство: советы дизайнера

Практические идеи для оформления открытого балкона

1:48
Недвижимость

Любой владелец открытого балкона наверняка задумывался о том, как сделать его красивым и функциональным.

Практические идеи для оформления открытого балкона
Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, CC BY-SA 2.0

Эксперт дизайнер Юлия Тычино подчеркивает, что при оформлении балкона необходимо учесть множество нюансов.

Что важно учитывать при оформлении открытого балкона
Так как балкон постоянно подвергается воздействию солнца, снега, дождя и ветра, для его оформления следует выбирать максимально практичные и износостойкие материалы.

Лучше всего использовать фасадную отделку, а для пола подходят плитка, керамогранит, террасная доска или наливной пол. Стены можно покрасить, отделать штукатуркой или сайдингом.

Балкон может быть огорожен либо глухо, либо прозрачно. В первом случае нижняя часть балкона закрывается, создавая более уединенную атмосферу. Прозрачный вариант предполагает наличие перил или решеток, что позволяет наслаждаться видами даже сидя или лежа.

Если балкон не имеет крыши, необходимо предусмотреть козырек, который защитит мебель и отделку от дождя, града и палящего солнца.

Оптимальной мебелью для балкона являются складные шезлонги и кресла, которые легко хранить в межсезонье, или бескаркасные модели, которые можно использовать в квартире зимой. Для чаепитий подойдут металлические, деревянные или плетеные столы и стулья.

Ковры из стандартных материалов стелить не стоит. Для создания уюта лучше использовать искусственные газоны, напоминающие траву, бамбуковые или деревянные циновки, а также домотканые коврики, которые быстро сохнут и легко стираются в стиральной машине.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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