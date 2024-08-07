Эксперт рассказал, как замаскировать газовую колонку и сохранить привлекательность интерьера

Как замаскировать газовую колонку

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уютная, комфортная и красивая квартира — мечта каждого человека. Однако, иногда вещи, которые необходимы для жизни, могут портить её эстетический вид.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Одним из таких предметов является газовая колонка. Дизайнер Юлия Тычино дала советы, как замаскировать эту деталь интерьера, чтобы квартира сохранила свою привлекательность.

Газовую колонку обычно размещают на кухне или в ванной, что нарушает гармонию комнаты — взгляд всегда цепляется за этот прибор.

Существует несколько эффективных способов замаскировать колонку, которые различаются по стоимости, сложности и результату.

Самый простой способ — приобрести колонку в тон стенам, мебели или другим элементам интерьера.

Если это невозможно, можно покрасить колонку подходящей по цвету краской, например, меловой, термостойкой эмалью или акриловой из баллончика.

Другой вариант — закрыть колонку панелью или кухонным гарнитуром. Важно, чтобы навесной шкаф не имел нижней, задней и верхней стенок. Колонку с открытой камерой сгорания нельзя закрывать сплошным фасадом, так как для горения необходима естественная вентиляция.

Допускается использование только боковых и передних панелей, а ниша должна быть больше агрегата, обеспечивая существенный зазор между ними.

Для оригинальности можно использовать грифельную доску для записей или перфорированный фасад, оставив место для вентиляции, чтобы не нарушать правильную тягу.