Госдума работает над законопроектом по закреплению тарифов ЖКХ на 5 лет - СМИ

Депутаты намерены к весне 2025 года разработать проект закона, закрепляющего пятилетний период установки тарифов ЖКХ, пишет сегодня, 7 августа, Forbes.
Долгосрочная тарифная политика подразумевает установку тарифов на коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, электричество, газ, отопление, вывоз мусора) не менее чем на пять лет с учётом их ежегодной индексации.
Сейчас квартплату повышают ежегодно с 1 июля, всякий раз ориентируясь на текущие условия — поэтому, к примеру, в 2022-м было два повышения, а размер их зависит от инфляции.
Это мешает стабильной работе ЖКХ и делает отрасль непривлекательной для инвесторов, решили депутаты. "Из-за того что в текущей ситуации, по сути, невозможно долгосрочное планирование, инвесторы неохотно идут в сферу ЖКХ", — объясняет зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
А без инвестиций невозможна модернизация ЖКХ — на неё, по словам президента Владимира Путина, нужно порядка 4,5 трлн рублей, а в бюджете заложено не более 900 млрд рублей.
"Долгосрочные тарифы на коммуналку помогут регулируемым организациям чётче организовать свой производственный процесс вследствие предсказуемости запланированных денежных потоков и отсутствия ежегодных корректировок", — надеются в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, тем же законом хотят закрепить возможность изменение оплаты работы управляющих компаний без согласия жильцов.
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