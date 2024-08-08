Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Резкое снижение стоимости акций Intel и планы по сокращению сотрудников
Канада, США и страны Европы купили у "Союзмультфильма" более 50 проектов
Пицца на сковороде на сметане: такую пиццу на скорую руку можно готовить даже на даче
Эксперт Горин заявил, что отдых в отелях Турции подорожал на 7-10% в этом году
Вырастить морковку на "отлично": какие удобрения вносить в августе
Археологи обнаружили 3000-летнюю деревянную лестницу в Турции
Лучшие активные ингредиенты в антивозрастных средствах для ухода за лицом
Футболист Бубнов заверил, что отсутствие Промеса не влияет на игру "Спартака"
Пакистан открыл рынок для российских халяльных продуктов питания
Госдума работает над законопроектом по закреплению тарифов ЖКХ на 5 лет - СМИ

В России тарифы ЖКХ будут устанавливать на 5 лет - СМИ

1:43
Недвижимость

Депутаты намерены к весне 2025 года разработать проект закона, закрепляющего пятилетний период установки тарифов ЖКХ, пишет сегодня, 7 августа, Forbes.

В России тарифы ЖКХ будут устанавливать на 5 лет - СМИ
Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak, CC BY 3.0

Долгосрочная тарифная политика подразумевает установку тарифов на коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, электричество, газ, отопление, вывоз мусора) не менее чем на пять лет с учётом их ежегодной индексации.

Сейчас квартплату повышают ежегодно с 1 июля, всякий раз ориентируясь на текущие условия — поэтому, к примеру, в 2022-м было два повышения, а размер их зависит от инфляции.

Это мешает стабильной работе ЖКХ и делает отрасль непривлекательной для инвесторов, решили депутаты. "Из-за того что в текущей ситуации, по сути, невозможно долгосрочное планирование, инвесторы неохотно идут в сферу ЖКХ", — объясняет зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

А без инвестиций невозможна модернизация ЖКХ — на неё, по словам президента Владимира Путина, нужно порядка 4,5 трлн рублей, а в бюджете заложено не более 900 млрд рублей.

"Долгосрочные тарифы на коммуналку помогут регулируемым организациям чётче организовать свой производственный процесс вследствие предсказуемости запланированных денежных потоков и отсутствия ежегодных корректировок", — надеются в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, тем же законом хотят закрепить возможность изменение оплаты работы управляющих компаний без согласия жильцов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ

Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.

В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Последние материалы
Лучшие активные ингредиенты в антивозрастных средствах для ухода за лицом
Футболист Бубнов заверил, что отсутствие Промеса не влияет на игру "Спартака"
В России тарифы ЖКХ будут устанавливать на 5 лет - СМИ
Пакистан открыл рынок для российских халяльных продуктов питания
Юрист рассказал о необходимости страхования от ущерба из-за обстрелов ВСУ
Спрос на бани в России резко вырос в первом полугодии 2024 года
Выручка Apple выросла на 5% благодаря сильным продажам iPad
Россияне всё чаще покупают квартиры без отделки
В Турции найдены 47 древних гробниц
Как вырастить и сберечь лук на протяжении всего года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.