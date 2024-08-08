Госдума работает над законопроектом по закреплению тарифов ЖКХ на 5 лет - СМИ

В России тарифы ЖКХ будут устанавливать на 5 лет - СМИ

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Депутаты намерены к весне 2025 года разработать проект закона, закрепляющего пятилетний период установки тарифов ЖКХ, пишет сегодня, 7 августа, Forbes.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak, CC BY 3.0

Долгосрочная тарифная политика подразумевает установку тарифов на коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, электричество, газ, отопление, вывоз мусора) не менее чем на пять лет с учётом их ежегодной индексации.

Сейчас квартплату повышают ежегодно с 1 июля, всякий раз ориентируясь на текущие условия — поэтому, к примеру, в 2022-м было два повышения, а размер их зависит от инфляции.

Это мешает стабильной работе ЖКХ и делает отрасль непривлекательной для инвесторов, решили депутаты. "Из-за того что в текущей ситуации, по сути, невозможно долгосрочное планирование, инвесторы неохотно идут в сферу ЖКХ", — объясняет зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

А без инвестиций невозможна модернизация ЖКХ — на неё, по словам президента Владимира Путина, нужно порядка 4,5 трлн рублей, а в бюджете заложено не более 900 млрд рублей.

"Долгосрочные тарифы на коммуналку помогут регулируемым организациям чётче организовать свой производственный процесс вследствие предсказуемости запланированных денежных потоков и отсутствия ежегодных корректировок", — надеются в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, тем же законом хотят закрепить возможность изменение оплаты работы управляющих компаний без согласия жильцов.