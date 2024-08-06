Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Производство пива в России достигло максимума за 11 лет
В Швейцарии рассказали, что Украину могут делить Польша, Венгрия и Румыния
В МИД уточнили, что Рябков не заявлял о покушении на Путина и Белоусова
Анчелотти: Мбаппе нужно адаптироваться к "Реалу", как и остальным игрокам
Лидер "Хезболлы" призвал к единству мусульман против Израиля
Как подготовиться к комфортному авиапутешествию
Зендея и Роберт Паттинсон ведут переговоры о съёмках в новом фильме от студии A24
Российские компании хотят трудоустроить свыше 20 тысяч мигрантов из Таджикистана
В Курской области украинские хакеры публикуют фейки и провоцируют панику
Переоформление коммерческой недвижимости в жилую: основные моменты

Как переоформить коммерческое помещение под проживание?

1:39
Недвижимость

Чтобы перевести нежилое помещение в жилое, необходимо выполнить несколько шагов:

1. Убедитесь, что помещение соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Оно должно соответствовать строительным, санитарным и противопожарным нормам, а также иметь необходимые коммуникации (электричество, отопление, водоснабжение и канализацию).

2. Подготовьте пакет документов. Вам понадобятся правоустанавливающие документы на помещение, технический паспорт, заключение о соответствии помещения требованиям для жилых помещений, проект перепланировки (если требуется), а также заявление о переводе помещения из нежилого в жилое.

3. Подайте заявление в орган местного самоуправления или МФЦ. К заявлению приложите все необходимые документы.

4. Дождитесь решения органа местного самоуправления. Срок рассмотрения заявления составляет 45 дней с момента его подачи.

5. Получите решение о переводе помещения в статус жилого. Если решение положительное, то помещение будет внесено в реестр жилых помещений.

6. Внесите изменения в ЕГРН. После получения положительного решения обратитесь в Росреестр для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

Обратите внимание, что перед началом процедуры рекомендуется проконсультироваться с юристом или специалистом по недвижимости, чтобы учесть все нюансы и избежать возможных проблем.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России

В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.

У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
Япония обвинила Россию в ядерном убийстве в Хиросиме
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
В США отметили мощь полученных КНДР ядерных ракет
Мигранты призывают искать и избивать белых в Англии. Какой выбор у англичан?
Кого в ХАМАС могут убить вслед за Исмаилом Ханией — мнение Юрий Бочаров Замедлят до диафильма: скорость YouTube ограничат до 128 кбит Олег Володин Аналитик Gainesville Coin: Народный банк Китая тайно скупает золото в Лондоне Любовь Степушова
Сводка с фронта: ВСУ пытались проникнуть в Курскую область, ВС РФ ударили в Киеве в сеть подземных бункеров
Разбиты и рассеяны. При атаке на границу РФ уничтожено более 60 боевиков, более 50 ранено
Пока без блокировки: власти не скрывают планы превратить YouTube в "кривой диафильм"
Пока без блокировки: власти не скрывают планы превратить YouTube в "кривой диафильм"
Последние материалы
Анчелотти: Мбаппе нужно адаптироваться к "Реалу", как и остальным игрокам
Как переоформить коммерческое помещение под проживание?
Лидер "Хезболлы" призвал к единству мусульман против Израиля
Как подготовиться к комфортному авиапутешествию
Зендея и Роберт Паттинсон ведут переговоры о съёмках в новом фильме от студии A24
Российские компании хотят трудоустроить свыше 20 тысяч мигрантов из Таджикистана
В Курской области украинские хакеры публикуют фейки и провоцируют панику
Как нужно правильно мыть голову летом?
Россияне активно используют чат-ботов для получения госуслуг и покупок онлайн
"Совестливый самострел": москвич прострелил себе ногу за удар по возлюбленной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.