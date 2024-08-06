Переоформление коммерческой недвижимости в жилую: основные моменты

Как переоформить коммерческое помещение под проживание?

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы перевести нежилое помещение в жилое, необходимо выполнить несколько шагов:

1. Убедитесь, что помещение соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Оно должно соответствовать строительным, санитарным и противопожарным нормам, а также иметь необходимые коммуникации (электричество, отопление, водоснабжение и канализацию).

2. Подготовьте пакет документов. Вам понадобятся правоустанавливающие документы на помещение, технический паспорт, заключение о соответствии помещения требованиям для жилых помещений, проект перепланировки (если требуется), а также заявление о переводе помещения из нежилого в жилое.

3. Подайте заявление в орган местного самоуправления или МФЦ. К заявлению приложите все необходимые документы.

4. Дождитесь решения органа местного самоуправления. Срок рассмотрения заявления составляет 45 дней с момента его подачи.

5. Получите решение о переводе помещения в статус жилого. Если решение положительное, то помещение будет внесено в реестр жилых помещений.

6. Внесите изменения в ЕГРН. После получения положительного решения обратитесь в Росреестр для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

Обратите внимание, что перед началом процедуры рекомендуется проконсультироваться с юристом или специалистом по недвижимости, чтобы учесть все нюансы и избежать возможных проблем.