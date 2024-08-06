Маткапитал как средство финансирования перестройки дома

Можно ли потратить маткапитал на пристрой к частному дому?

Материнский капитал можно потратить на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства. Под реконструкцией понимаются работы, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации (ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей").

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Однако стоит учесть, что работы по реконструкции частного дома должны быть проведены после получения разрешения на строительство и до составления акта выполненных работ.

Для уточнения информации о возможности использования материнского капитала для постройки пристроя к частному дому рекомендуется обратиться в Социальный фонд РФ.