Газификация дачного участка обойдётся в копеечку: названы реальные суммы

Какая же будет общая стоимость прокладки труб по участку и приобретения газового оборудования?
Замдиректора департамента развития газовой отрасли Минэнерго Александра Полина в интервью "Российской газете" сообщила, что средняя стоимость работ по газификации дачного участка и установки оборудования составляет около 148 тысяч рублей.
Полина отметила, что заявитель имеет возможность самостоятельно выбрать исполнителя работ внутри границ своего участка.
С каждым гражданином заключается договор на обслуживание газового оборудования, как на участке, так и в доме. Проверки проводятся по фиксированным ценам.
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