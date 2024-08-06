Газификация дачного участка обойдётся в копеечку: названы реальные суммы

Газификации дачного участка обойдётся в 148 тысяч рублей

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Какая же будет общая стоимость прокладки труб по участку и приобретения газового оборудования?

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Замдиректора департамента развития газовой отрасли Минэнерго Александра Полина в интервью "Российской газете" сообщила, что средняя стоимость работ по газификации дачного участка и установки оборудования составляет около 148 тысяч рублей.

Полина отметила, что заявитель имеет возможность самостоятельно выбрать исполнителя работ внутри границ своего участка.

С каждым гражданином заключается договор на обслуживание газового оборудования, как на участке, так и в доме. Проверки проводятся по фиксированным ценам.