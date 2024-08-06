Подвалы в жилых домах: запретить или оставить? Мнение эксперта

В РФ хотят запретить продажу подвалов в жилых домах

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с Рамблером прокомментировал предложение председателя комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова запретить продажу подвалов в жилых домах.

Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, PDM

Гаврилов отметил, что в России наблюдается тревожная тенденция массовой продажи подвальных помещений в жилых домах. Эксперт связал данную инициативу с рядом инцидентов, связанных с проживанием людей в подвалах.

Ракута указал, что многие подвалы используются как хостелы, и в последние годы произошло несколько громких инцидентов, таких как пожары и прорывы труб с кипятком, которые нанесли ущерб людям.

Он отметил, что подвалы заселяют, сдают в них койки и превращают их в своего рода апартаменты, что негативно влияет на ситуацию с безопасностью.

Кроме того, Ракута подчеркнул, что подвалы, являясь нежилыми помещениями, могут быть источником шума, поскольку на них не распространяются соответствующие ограничения, как и на апартаменты.