Раскритикована продлённая на новых условиях семейная ипотека

Условия продлённой семейной ипотеки стали куда менее привлекательными, считает кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Александр Суетин. Он разъяснил эту точку зрения "Газете.Ru".
У обновлённой программы четыре основных недостатка.
Ранее заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям "ОМ Девелопмент" Пётр Барсуков также оценил новую программу несколько скептически.
В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.