Раскритикована продлённая на новых условиях семейная ипотека

Экономист Суетин перечислил четыре минуса семейной ипотеки

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Условия продлённой семейной ипотеки стали куда менее привлекательными, считает кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Александр Суетин. Он разъяснил эту точку зрения "Газете.Ru".

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У обновлённой программы четыре основных недостатка.

возможно получение только одного кредита, учитываются все ранее выданные льготные ипотеки;

сильно снижен возраст детей, дающих право на льготное кредитование — с 18 до 6 лет;

семьи с двумя детьми ограничены территориально: 35 регионов РФ и маленькие города;

обязательное приобретение жилья только у застройщика.

Ранее заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям "ОМ Девелопмент" Пётр Барсуков также оценил новую программу несколько скептически.