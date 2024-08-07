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Ипотечные заёмщики повзрослели, заметили в НБКИ

Во II квартале выросла доля ипотечных заёмщиков от 40 до 60 лет

1:04
Недвижимость

Ипотечные заёмщики повзрослели, заметили в Национальном бюро кредитных историй.

Во II квартале выросла доля ипотечных заёмщиков от 40 до 60 лет
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Доля ипотечных заёмщиков от 40 до 50 лет во втором квартале выросла на 1,2% по сравнению с первым до 25,9%, от 50 до 60 лет — на 1% до 10%.

В то же время в рекордном для ипотеки июне выросла только доля заёмщиков от 40 до 50 лет — на 1,9% до 27,2%, остальных — напротив, стало меньше.

"По нашему мнению, такое "взросление" ипотечных заёмщиков в последнее время является следствием сокращения банками аппетита к риску, в том числе на фоне введённых регулятором макропруденциальных ограничений в части долговой нагрузки", — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он отметил корреляцию между возрастом и надёжностью заёмщика, числовым выражением которой служит персональный кредитный рейтинг.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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