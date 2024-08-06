Люстра vs Светильник: как правильно выбрать осветительный прибор для комнаты

Если вы до сих пор считали слова "люстра" и "светильник" синонимами, самое время пересмотреть это мнение.
Дизайнер Юлия Тычино объяснила различие между этими осветительными приборами.
Термин "светильник" обычно означает одноламповый источник света, который часто используется для подсветки над столом или в других небольших зонах.
Для освещения целой комнаты рекомендуется использовать люстру — многоламповый прибор, обеспечивающий равномерное освещение. Можно также использовать несколько одноламповых светильников, чтобы достичь подобного эффекта.
Но разница между светильниками и люстрами не ограничивается только количеством ламп. Они также различаются по характеру светового потока: люстра обеспечивает рассеянное освещение всей комнаты, в то время как светильники направляют свет в определённую область.
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