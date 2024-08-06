Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Ефимова: не следует есть шоколад на голодный желудок
В России введут льготы для социальных работников
Torn Banner Studios завершает разработку Chivalry 2
Диетолог посоветовала желающим похудеть не есть слишком быстро и ложиться раньше
Основные отличия между люстрой и светильником
Оригинальные идеи для оформления коридора
ЛЭТИ: разработана нейросеть для диагностики стресса по биомедицинским данным
В Турции снова обсуждают отмену системы "все включено"
Как провести идеальный отпуск в Абхазии
Как украсить стены без повреждений: 5 простых способов крепления декора

Как украсить стены без ущерба для ремонта

1:14
Недвижимость

Если вы живете на съемной квартире, где хозяин не позволяет "дырявить" стены, или хотите украсить офисное пространство, либо просто предпочитаете декорировать стены без ущерба для ремонта, то эта информация для вас.

Как украсить стены без ущерба для ремонта
Фото: Needpix.com by barskefranck (pixabay.com), CC0

Дизайнер Юлия Тычино делится методами крепления декора на стенах без использования гвоздей, дюбелей и шурупов.

Бюджетный метод
Один из доступных способов крепления декоративных элементов — использование клейкой массы, например, Bostik Quelyd Blu Tack. Эта масса по консистенции похожа на пластилин или жвачку.

Вам нужно просто размять небольшое количество массы в руках, нанести её на обратную сторону фоторамки и прижать конструкцию к стене.

Если вы хотите удалить следы массы, используйте тот же состав.

Имейте в виду, что этот метод, как и другие, имеет ограничения по весу.

Более дорогой метод
Если вы хотите сохранить стены неповрежденными, используйте крючки на липучках, например, Command 3 М.

Такие крючки выдерживают предметы весом до 2 кг. Однако учтите, что они не подходят для виниловых обоев.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Замедлят до диафильма: скорость YouTube ограничат до 128 кбит Олег Володин Аналитик Gainesville Coin: Народный банк Китая тайно скупает золото в Лондоне Любовь Степушова Театру и актёрам всегда было трудно выживать Сергей Лебедев
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Последние материалы
Как провести идеальный отпуск в Абхазии
Топ-3 вида пароочистителей и их особенности
Советы по выбору обоев для кухни
Советы по выбору блеска для губ
Эксперт Курочкин: "Заразились трояном — стирайте всё"
Замедлят до диафильма: скорость YouTube ограничат до 128 кбит
В России внедрят новые выплаты к 1 сентября
SciAdv: снижение выбросов углерода способно предотвратить повышение уровня моря
Хрустящие луковые кольца — пошаговый рецепт
Volkswagen считает необоснованной и ложной информацию о поставках авто в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.