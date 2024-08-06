Как украсить стены без повреждений: 5 простых способов крепления декора

Как украсить стены без ущерба для ремонта

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы живете на съемной квартире, где хозяин не позволяет "дырявить" стены, или хотите украсить офисное пространство, либо просто предпочитаете декорировать стены без ущерба для ремонта, то эта информация для вас.

Фото: Needpix.com by barskefranck (pixabay.com), CC0

Дизайнер Юлия Тычино делится методами крепления декора на стенах без использования гвоздей, дюбелей и шурупов.

Бюджетный метод

Один из доступных способов крепления декоративных элементов — использование клейкой массы, например, Bostik Quelyd Blu Tack. Эта масса по консистенции похожа на пластилин или жвачку.

Вам нужно просто размять небольшое количество массы в руках, нанести её на обратную сторону фоторамки и прижать конструкцию к стене.

Если вы хотите удалить следы массы, используйте тот же состав.

Имейте в виду, что этот метод, как и другие, имеет ограничения по весу.

Более дорогой метод

Если вы хотите сохранить стены неповрежденными, используйте крючки на липучках, например, Command 3 М.

Такие крючки выдерживают предметы весом до 2 кг. Однако учтите, что они не подходят для виниловых обоев.