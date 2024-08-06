Как оформить коридор: идеи по освещению, обоям и зеркалам

Коридор, хотя и считается проходной зоной с второстепенным значением в интерьере, тоже заслуживает внимания. По мнению эксперта и дизайнера Юлии Тычино, это помещение требует красивого оформления и декорирования.
Вот несколько идей, которые помогут сделать ваш коридор стильным и привлекательным.
Оригинальное освещение
Выбирая светильник для коридора, отдайте предпочтение модели, которая не только осветит пространство, но и подчеркнёт его особенности. Рассмотрите вариант с объёмным светильником со сложной скульптурной ножкой или линейное освещение в футуристическом стиле. Однако не забывайте про основное потолочное освещение — без него коридор может стать слишком тёмным и мрачным.
Обои с рисунком
В коридоре не место скучным однотонным обоям — выберите оригинальные варианты с принтом или рисунком. Однако избегайте слишком ярких и насыщенных узоров, чтобы не перегрузить пространство и не сделать его визуально меньше.
Зеркала
Зеркало — незаменимый элемент в прихожей, способный визуально расширить пространство, что особенно важно для небольших помещений. Можно выбрать зеркало в круглой или квадратной раме, либо оформить одну из стен зеркальной панелью. В последнем случае убедитесь, что отражение не будет слишком перегружено деталями, такими как верхняя одежда на разноцветных крючках.
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