Как оформить коридор: идеи по освещению, обоям и зеркалам

Оригинальные идеи для оформления коридора

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Коридор, хотя и считается проходной зоной с второстепенным значением в интерьере, тоже заслуживает внимания. По мнению эксперта и дизайнера Юлии Тычино, это помещение требует красивого оформления и декорирования.

Фото: unsplash.com by Фаррел Нобель, CC0

Вот несколько идей, которые помогут сделать ваш коридор стильным и привлекательным.

Оригинальное освещение

Выбирая светильник для коридора, отдайте предпочтение модели, которая не только осветит пространство, но и подчеркнёт его особенности. Рассмотрите вариант с объёмным светильником со сложной скульптурной ножкой или линейное освещение в футуристическом стиле. Однако не забывайте про основное потолочное освещение — без него коридор может стать слишком тёмным и мрачным.

Обои с рисунком

В коридоре не место скучным однотонным обоям — выберите оригинальные варианты с принтом или рисунком. Однако избегайте слишком ярких и насыщенных узоров, чтобы не перегрузить пространство и не сделать его визуально меньше.

Зеркала

Зеркало — незаменимый элемент в прихожей, способный визуально расширить пространство, что особенно важно для небольших помещений. Можно выбрать зеркало в круглой или квадратной раме, либо оформить одну из стен зеркальной панелью. В последнем случае убедитесь, что отражение не будет слишком перегружено деталями, такими как верхняя одежда на разноцветных крючках.