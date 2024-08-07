Найдена причина возникновения иллюзии снижения цен на вторичное жильё

Реальная стоимость жилья не менялась с конца 2023 года, заявил риелтор Барсуков

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков опроверг выводы консалтинговой компании SRG о снижении стоимости вторичного жилья в большинстве крупных городов, обнародованные ранее РБК.

Фото: Mos.ru

Аналитики берут цены из объявлений, сообщил он "Ридусу". "Да, цены в объявлениях действительно стали снижаться. Это связано с тем, что очень много квартир выставляется на продажу по завышенным ценам. Затем эти цены начинают потихоньку стремиться к реальной стоимости жилья, ведь иначе квартиры попросту не продать. Поэтому аналитики заявляют о неком падении цен", — объяснил специалист.

"На мой взгляд, они вводят людей в заблуждение, выдавая одно за другое. На самом деле реальная стоимость жилья не менялась с конца 2023 года", — подчеркнул он.

Собеседник издания привёл пример из практики. Однокомнатную квартиру в ближнем Подмосковье, выставленную на продажу за более-менее реальную цену 8 миллионов 800 тысяч рублей, купили за 8,7 миллиона через четыре дня. Похожие квартиры в том же районе за 9 миллионов не продаются месяцами.