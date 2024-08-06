Как выбрать паровой очиститель: 5 ключевых факторов для идеальной уборки

Топ-3 вида пароочистителей и их особенности

Паровой очиститель — незаменимое устройство для бытовой уборки, эффективно удаляющее загрязнения с сантехники, ковров, кафеля, паркета и других труднодоступных поверхностей. Особенно полезен он в семьях с маленькими детьми и аллергиками, где использование агрессивной бытовой химии нежелательно, а поддержание идеальной чистоты крайне важно. В таких случаях паровой очиститель становится отличным решением. Общественная Служба Новостей выяснила, как выбрать подходящий пароочиститель для дома.

Фото: Pexels by SHVETS production, CC0

Различия между пароочистителем и парогенератором

Парогенератор производит сухой пар при температуре 100-160°С. Обычно он состоит из шланга, рабочей платформы и бойлера и используется в основном для разглаживания одежды, штор, занавесок и постельного белья. Уборка с помощью парогенератора неудобна, хотя некоторые модели могут быть приспособлены для этих целей.

Пароочиститель не подходит для глажки вещей, зато предназначен для уборки дома. Он справляется с различными загрязнениями: очищает швы между плитками, обновляет обивку мебели, удаляет старые пятна на ковре и т. д. Пароочиститель — многофункциональное устройство с различными насадками для чистки мебели, стекол и даже самых стойких загрязнений.

Принцип работы пароочистителя

Работа парового очистителя проста: необходимо залить в специальный резервуар дистиллированную, отфильтрованную или кипяченую воду. Обычная водопроводная вода не подходит из-за примесей и осадка, который засоряет прибор.

После заполнения резервуара вода нагревается до 115-155°С. Закипая, вода превращается в пар, который выходит из шланга под давлением.

Типы пароочистителей

Пароочистители делятся на три типа: ручные, напольные и многофункциональные. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки:

— Ручные паровые очистители компактны, напоминают чайник с носиком, стоят недорого и удобны в дороге. Работают от 15 до 30 минут, но имеют небольшой резервуар (до 1 литра) и могут утомлять руку при длительной уборке.

— Напольные паровые очистители напоминают пылесос. Их резервуар вмещает 1-2 литра воды, что хватает на 30-60 минут работы. Они мощные (1500-2000 Вт) и подходят для полноценной уборки. Среди них есть вертикальные модели для мытья полов и стен. Главный минус — высокая стоимость.

— Многофункциональные паровые очистители "2 в 1" могут не только убирать, но и гладить и чистить одежду паром. Они дорогие, но заменяют несколько приборов благодаря высокой мощности и разнообразию насадок.

Как выбрать пароочиститель

При выборе пароочистителя для дома обратите внимание на следующие характеристики:

— Мощность: Чем выше мощность (например, 800-900 Вт для ручного прибора), тем быстрее и качественнее удаляются загрязнения. Для мощного пароочистителя выбирайте напольные или многофункциональные модели.

— Объем резервуара: Чем больше резервуар (от 0,5 литров), тем дольше устройство работает без необходимости долива воды.

— Материал и конструкция резервуара: Нержавеющая сталь хорошо держит температуру, но склонна к образованию накипи. Алюминий легче и дешевле, но быстрее остывает. Специалисты рекомендуют алюминиевые модели со встроенным баком.

— Давление: Оптимально от 1,5 до 5 бар.

— Время нагрева: Быстрый нагрев предпочтителен. Если прибор нагревается 30 минут, его лучше не покупать.

Также учитывайте вес, длину шланга и разнообразие насадок, чтобы подобрать наиболее удобный для себя вариант.