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Советы экспертов: какие обои выбрать для кухни, чтобы она выглядела современно

Советы по выбору обоев для кухни

1:24
Недвижимость

В статье мы расскажем, как выбрать обои для кухни, чтобы они были не только красивыми и стильными, но и практичными.

Советы по выбору обоев для кухни
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Какие обои лучше выбрать для кухни

Обычно флизелиновые обои используют для сухих помещений, виниловые — для влажных. Считается, что виниловые обои стоят дороже флизелина. Но на самом деле можно выбрать бюджетный вариант (виниловые обои на бумажной основе).

Оптимальный вариант для кухни — виниловые обои, имитирующие камень, фактурную штукатурку, кожу, текстиль. Их можно смело тереть щеткой, мыть, царапать, не опасаясь за целостность покрытия.

Как правильно выбрать цвет обоев для кухни

Для оформления кухни желательно выбирать теплые оттенки зеленого, которые подарят домочадцам гармонию, спокойствие, а также будут способствовать хорошему пищеварению. К ним относятся фисташковый, светло-зеленый, оливковый, липовый и грушевый.

Какие обои для кухни сейчас в тренде

Сейчас модно использовать фотообои для стен кухни с тематическими рисунками. Чаще всего такие покрытия изготавливаются в коричневом, зеленом или монохромном цветах. В список наиболее распространенных тем входят изображения еды и напитков, блюд, а также кофейных зерен и приправ.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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