Как правильно выбрать место для картины в интерьере: советы эксперта

Как правильно выбрать место для картины в интерьере

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Картины в интерьере — это один из самых популярных способов украшения стен. Новоселы и те, кто получил живопись в подарок, часто размещают картины по своему усмотрению.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, PDM

На самом деле, у каждой картины есть своё оптимальное место в доме или квартире.

Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино поделилась рекомендациями по выбору места для картин.

Самое распространённое место — над диваном. Но здесь важно не спешить.

Во-первых, учитывайте композицию.

Центр картины должен находиться на высоте около 1,5 метров от пола. Если картин несколько, интервал между ними должен составлять 5-10 см. При размещении картины над диваном следует оставлять одинаковое расстояние от краёв рамы до краёв мебели, но не менее 15 см.

Во-вторых, стремитесь к гармонии.

Желательно, чтобы на стене присутствовали цвета, сочетающиеся с изображением на картине. Однако возможны и резкие контрасты, и плавные переходы.

В-третьих, обратите внимание на раму.

Для выделения картины подойдёт тёмная и контрастная рама. Светлая рама используется, если не нужно привлекать лишнее внимание. Для изображений в чёрно-белых тонах лучше всего подойдёт чёрная рама.

Правильный подход к размещению картин не только подчеркнёт ваше чувство вкуса и стиля, но и поможет разделить пространство на зоны, создать нужную атмосферу или объединить помещение.