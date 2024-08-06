Как правильно выбрать место для картины в интерьере: советы эксперта

Картины в интерьере — это один из самых популярных способов украшения стен. Новоселы и те, кто получил живопись в подарок, часто размещают картины по своему усмотрению.
На самом деле, у каждой картины есть своё оптимальное место в доме или квартире.
Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино поделилась рекомендациями по выбору места для картин.
Самое распространённое место — над диваном. Но здесь важно не спешить.
Во-первых, учитывайте композицию.
Центр картины должен находиться на высоте около 1,5 метров от пола. Если картин несколько, интервал между ними должен составлять 5-10 см. При размещении картины над диваном следует оставлять одинаковое расстояние от краёв рамы до краёв мебели, но не менее 15 см.
Во-вторых, стремитесь к гармонии.
Желательно, чтобы на стене присутствовали цвета, сочетающиеся с изображением на картине. Однако возможны и резкие контрасты, и плавные переходы.
В-третьих, обратите внимание на раму.
Для выделения картины подойдёт тёмная и контрастная рама. Светлая рама используется, если не нужно привлекать лишнее внимание. Для изображений в чёрно-белых тонах лучше всего подойдёт чёрная рама.
Правильный подход к размещению картин не только подчеркнёт ваше чувство вкуса и стиля, но и поможет разделить пространство на зоны, создать нужную атмосферу или объединить помещение.
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