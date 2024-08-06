Как избавиться от хлама и создать уют: советы по избавлению от ненужных вещей

Топ-3 ретро-элемента, которые украсят ваш интерьер

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Синдром Плюшкина, или патологическое накопительство, мешает создать уют и простор в квартире. Когда помещение переполнено ненужными вещами и хламом, оно становится загромождённым и тесным, теряя стильный и современный внешний вид.

Фото: commons.wikimedia.org by Fleshgrinder, CC0

Поэтому важно вовремя избавляться от старья, не допуская накопления старых бумаг, ветоши и развалившейся мебели. Однако, некоторые старые вещи могут стать "ретро-изюминками" и украсить комнату, придавая ей стильный вид.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино выделила такие предметы.

Советская стенка

Мебельный гарнитур из СССР, состоящий из нескольких шкафов с множеством отделений, пользовался огромной популярностью. В наше время многие стремятся от него избавиться, но это ошибка. Перекрасьте стенку, например, в белый цвет, и она сразу же придаст интерьеру уникальность.

Бабушкин сундук

Старый сундук, часто встречающийся в квартирах, не следует выбрасывать. Несмотря на возраст, он выглядит вполне привлекательно и украшает интерьер.

Вещи, сделанные своими руками

Сохраните старую самодельную мебель, картины, написанные дедушкой, и декоративные элементы, созданные бабушкой. Эти вещи не только сохраняют память о предыдущих поколениях, но и придают интерьеру уникальность и красоту.