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Что делать сначала: натяжной потолок или обои? Советы эксперта

Что делать сначала: натяжной потолок или обои

1:38
Недвижимость

Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.

Что делать сначала: натяжной потолок или обои
Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, CC BY-SA 2.0

Однако возникает вопрос: что делать в первую очередь — установить потолок или оклеить стены обоями?

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась правильным подходом.

Аргументы в пользу сначала оклеить обои

В этом случае риск испачкать или повредить потолочное полотно и плинтусы сводится к нулю.

Отмыть потолок от обойного клея, который случайно может попасть на него и высохнуть, достаточно сложно — могут остаться разводы.

Также при работе ножом есть риск оставить порезы или царапины на потолке.

Аргументы в пользу сначала установить потолок

1. При монтаже конструкции используется оборудование, которое повышает температуру воздуха в помещении до +60 градусов Цельсия. Если обои уже поклеены, они могут деформироваться. Лучше подождать, пока клей полностью высохнет.

2. Профиль крепится к стенам, и во время следующего ремонта будет сложно удалить остатки обоев из-под него.

3. Во время сверления стен и потолка отделочные материалы могут запылиться или испачкаться, что усложняет ремонт и последующую уборку.

Вывод

Выбор зависит от масштаба ремонта, но установка потолка до оклейки стен обоями считается более удобным вариантом, так как позволяет в будущем без проблем менять обои или красить стены.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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