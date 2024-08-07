Названы четыре варианта, которыми можно воспользоваться для покупки жилья без ипотеки

Во второй половине 2024 года до 25-30% потенциальных покупателей жилья в России могут отказаться от ипотеки из-за высоких процентных ставок, сообщил Евгений Ходченков, инвестор и основатель компании "Лига Инвесторов".
Эксперт предложил четыре альтернативных способа приобретения жилья без использования ипотечных кредитов.
Дело в том, что Центральный банк России поднял ключевую ставку до 18%, что сделало ипотечные кредиты ещё менее доступными и увеличило ежемесячные платежи. Это усложнит процесс накопления средств на первоначальный взнос, поэтому многие россияне будут вынуждены отказаться от ипотечных кредитов и продолжать арендовать жилье, пишет Газета.Ru.
Альтернативные способы приобретения жилья без ипотеки
Реакция на повышение ставки 26 июля Центральный банк России повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, доведя её до 18% годовых. Такое увеличение ставок усложнило доступность ипотечных кредитов и повлияло на планы многих потенциальных покупателей.
Таким образом, высокая ключевая ставка вынуждает многих россиян искать альтернативные способы приобретения жилья, такие как аренда, совместные покупки, использование государственных субсидий и переезд в регионы с более доступной недвижимостью.
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