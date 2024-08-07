Названы четыре варианта, которыми можно воспользоваться для покупки жилья без ипотеки

Инвестор Ходченков рассказал, как можно купить жильё, не беря ипотеку

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Во второй половине 2024 года до 25-30% потенциальных покупателей жилья в России могут отказаться от ипотеки из-за высоких процентных ставок, сообщил Евгений Ходченков, инвестор и основатель компании "Лига Инвесторов".

Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, PDM

Эксперт предложил четыре альтернативных способа приобретения жилья без использования ипотечных кредитов.

Дело в том, что Центральный банк России поднял ключевую ставку до 18%, что сделало ипотечные кредиты ещё менее доступными и увеличило ежемесячные платежи. Это усложнит процесс накопления средств на первоначальный взнос, поэтому многие россияне будут вынуждены отказаться от ипотечных кредитов и продолжать арендовать жилье, пишет Газета.Ru.

Альтернативные способы приобретения жилья без ипотеки

Аренда как временное решение. Люди, которые не могут позволить себе ипотеку, скорее всего, будут рассматривать аренду как временную альтернативу для решения жилищного вопроса. Покупка жилья в складчину. Объединение нескольких семей для совместной покупки квартиры или дома становится популярным вариантом. Это позволяет разделить расходы и приобрести более просторное жилье за меньшие деньги. Использование материнского капитала. Семьи с детьми могут использовать средства материнского капитала для первоначального взноса по ипотеке или даже для полного погашения кредита. Это особенно актуально для участников программы "Семейная ипотека". Покупка жилья в регионах. Многие россияне могут рассматривать варианты приобретения недвижимости в регионах, где жилье значительно дешевле, чем в крупных мегаполисах.

Реакция на повышение ставки 26 июля Центральный банк России повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, доведя её до 18% годовых. Такое увеличение ставок усложнило доступность ипотечных кредитов и повлияло на планы многих потенциальных покупателей.

Таким образом, высокая ключевая ставка вынуждает многих россиян искать альтернативные способы приобретения жилья, такие как аренда, совместные покупки, использование государственных субсидий и переезд в регионы с более доступной недвижимостью.