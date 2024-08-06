Узнайте, как карта мира развивает творческие способности: весь секрет в фэншуе

Мастер фэншуй Горностаева посоветовала повесить в доме карту мира

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Карта мира на стене стимулирует творческий потенциал и вдохновение домочадцев, заявила мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева. Она рассказала Москве 24, какие ещё предметы интерьера эффективны в этом качестве.

Фото: Pexels by Marina Leonova, PDM

Успехам в творчестве способствуют картины и статуэтки. Важно, где они размещены.

Полотно, изображающее древо жизни, на северо-востоке жилища усиливает родовую энергию и потенциал, делает человека более мудрым.

Статуэтка совы, расположенная на северо-востоке, дарует мудрость.

В западном секторе лучше повесить картину, на которой нарисовано солнце над горами — она полезна для появления ярких творческих идей.

Там же будут уместны шесть колокольчиков — их звон будет стимулировать к действию, создавая возможности для реализации творческих амбиций.

"А красивый набор для каллиграфии с кисточками, настольный набор из малахита и просто перьевые ручки даруют успех в писательском труде", — заключила Анастасия Горностаева.