Оценено влияние времени года на вторичный рынок жилой недвижимости

Инвестор Позднякова предрекла оживление рынка недвижимости ближе к осени

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Руководитель проектов инвесткомпании Garnet Екатерина Позднякова рассказала изданию "Вести Подмосковья" о сезонных колебаниях вторичного рынка недвижимости в России.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Каждый год она отмечает одни и те же тренды. Летом потенциальные покупатели уезжают на отдых, и число сделок снижается.

"После летних месяцев затишья, с началом осени, ситуация на рынке вторичной недвижимости традиционно начинает меняться. Уже в сентябре будут ясны дальнейшие перспективы", — пояснила собеседница издания.

По возвращении отдохнувшие и довольные путешественники вспомнят о повседневных заботах, включая намерение улучшить жилищные условия, и рынок оживёт.

Кроме того, к тому времени возможно хоть какое-то смягчение ипотечных условий, высказала осторожную надежду Позднякова в завершение беседы.