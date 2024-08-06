Руководитель проектов инвесткомпании Garnet Екатерина Позднякова рассказала изданию "Вести Подмосковья" о сезонных колебаниях вторичного рынка недвижимости в России.
Каждый год она отмечает одни и те же тренды. Летом потенциальные покупатели уезжают на отдых, и число сделок снижается.
"После летних месяцев затишья, с началом осени, ситуация на рынке вторичной недвижимости традиционно начинает меняться. Уже в сентябре будут ясны дальнейшие перспективы", — пояснила собеседница издания.
По возвращении отдохнувшие и довольные путешественники вспомнят о повседневных заботах, включая намерение улучшить жилищные условия, и рынок оживёт.
Кроме того, к тому времени возможно хоть какое-то смягчение ипотечных условий, высказала осторожную надежду Позднякова в завершение беседы.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.