В июле цены на жильё снизились почти в половине крупных городов России.
С мая цены на вторичное жильё продолжают снижаться. Рынок недвижимости в разных городах движется в разных направлениях.
В Санкт-Петербурге цены снижаются уже шестой месяц подряд. В то же время в Сочи, Махачкале, Ростове-на-Дону и Улан-Удэ цены на жильё растут.
В Москве ситуация с вторичным жильём в июле изменилась: оно перестало сокращаться в цене и даже показало небольшой рост.
Таким образом, лето снова явилось выгодным сезоном для приобретения недвижимости.
Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.