В июле снизились цены на недвижимость в крупнейших городах России

В июле цены на жильё снизились почти в половине крупных городов России.

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С мая цены на вторичное жильё продолжают снижаться. Рынок недвижимости в разных городах движется в разных направлениях.

В Санкт-Петербурге цены снижаются уже шестой месяц подряд. В то же время в Сочи, Махачкале, Ростове-на-Дону и Улан-Удэ цены на жильё растут.

В Москве ситуация с вторичным жильём в июле изменилась: оно перестало сокращаться в цене и даже показало небольшой рост.

Таким образом, лето снова явилось выгодным сезоном для приобретения недвижимости.