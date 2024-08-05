Вопросы владения и легализации заброшенным домом

Можно ли занять заброшенный дом и легализовать владение им?

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Занимать заброшенный дом и легализовать владение им без соответствующих прав и разрешений незаконно. Это может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

Фото: flickr.com by Toby Alter is licensed under Commons, the free media repository

Если вы считаете, что дом заброшен, это не значит, что у него нет владельца. Возможно, владелец просто не проживает в нём в данный момент. Также дом может находиться в муниципальной собственности. В любом случае, прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо выяснить, кто является собственником дома.

Для получения информации о владельце дома можно обратиться в Росреестр или МФЦ. Если дом принадлежит муниципалитету, то следует обратиться в местную администрацию.

Легализация владения домом возможна только через приобретение права собственности на него. Для этого необходимо либо приобрести дом у его собственника, либо оформить право собственности на бесхозяйное имущество после длительного фактического владения (приобретательная давность). Однако даже в этом случае необходимо учитывать все юридические аспекты и возможные последствия своих действий.