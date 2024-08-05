Хотите купить квартиру? Прочитайте это или станете жертвой мошенников

Распространённые схемы мошенничества при покупке квартиры

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка и продажа квартиры связаны с большими деньгами и несут риски как для продавцов, так и для покупателей. Важно знать распространенные схемы мошенничества и способы защиты от них, пишет РБК.

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Распространённые схемы мошенничества

Продавец предлагает указать заниженную цену для снижения налогов. Если договор признают недействительным, покупатель вернет только указанную в договоре сумму. Рекомендуется брать расписку с реальной суммой сделки.

Недвижимость продает лицо с поддельной доверенностью. В этом случае настоящий собственник может оспорить сделку, и покупатель останется без квартиры и денег. Проверяйте подлинность доверенности в реестре.

Продавец может умолчать о других наследниках. Если выяснится, что у квартиры есть другие претенденты, сделку могут признать недействительной, и покупателю придется вернуть квартиру, но деньги могут быть уже потрачены.

Продавцы создают иллюзию продажи, выставляя привлекательные объявления и прося деньги за бронирование. После получения денег мошенники исчезают.

Мошенники заключают несколько сделок до регистрации права собственности. Используйте аккредитив или сервисы электронной регистрации для расчетов, чтобы продавец получил деньги только после перерегистрации.

При покупке на средства материнского капитала нужно выделить доли детям. Если этого не сделать, органы опеки или ребенок могут оспорить сделку. Запрашивайте выписки из СФР и ЕГРН для проверки истории сделок.