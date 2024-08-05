Рынок жилья в России трещит по швам: перегрет до предела

Репченко: российский рынок жилья перегрет

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты, опрошенные "РИА Недвижимость", отметили, что российский рынок жилья в настоящее время перегрет и постепенно переходит в стадию охлаждения, не находясь при этом в кризисе.

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Анализируя текущую ситуацию и сравнивая её с кризисами 1998 и 2008 годов, они подчеркнули, что говорить о кризисе пока преждевременно.

Руководитель аналитического центра IRN. ru Олег Репченко подчеркнул, что более уместным термином является "перегрев" рынка, который также демонстрирует признаки разбалансировки.

Это состояние он связывает с чрезмерно продолжительным действием льготных ипотечных программ.