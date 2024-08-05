Рынок жилья в России трещит по швам: перегрет до предела

Эксперты, опрошенные "РИА Недвижимость", отметили, что российский рынок жилья в настоящее время перегрет и постепенно переходит в стадию охлаждения, не находясь при этом в кризисе.
Анализируя текущую ситуацию и сравнивая её с кризисами 1998 и 2008 годов, они подчеркнули, что говорить о кризисе пока преждевременно.
Руководитель аналитического центра IRN. ru Олег Репченко подчеркнул, что более уместным термином является "перегрев" рынка, который также демонстрирует признаки разбалансировки.
Это состояние он связывает с чрезмерно продолжительным действием льготных ипотечных программ.
Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.